Van Ginkel wordt steeds beter, ziet men bij PSV: ‘Zijn carrière is al mooi en hij heeft al titels gewonnen’

Marco van Ginkel speelde afgelopen weekend ongeveer een half uur mee bij PSV, in het thuisduel met Heracles. Veel speeltijd kreeg hij dit seizoen nog niet, maar trainer Roger Schmidt denkt dat hij klaar is voor meer minuten. ,,Alleen kan ik maar elf spelers opstellen”, zegt hij.

Goede conditie

,,Marco is in een goede conditie nu”, constateert de coach van PSV over de 28-jarige oud-aanvoerder. ,,Onze medische staf heeft het uitstekend gedaan en hem goed begeleid, denk ik. Hij heeft heel lang niet gespeeld en nu geen problemen meer. Hij speelde niet veel nog, maar wanneer hij dat wel deed zag je vooruitgang. Hij kan nu zijn kwaliteiten tonen en die heeft hij, want Marco heeft een grote carrière al en titels gewonnen.”

Schmidt vindt Van Ginkel een persoonlijkheid, die tactisch en organisatorisch invloed kan hebben op PSV. ,,Afgelopen weekend verdiende hij het om te spelen en hij deed het goed.”

Nummer twee

Het hoofddoel van PSV is om dit seizoen nog als nummer twee af te sluiten en Schmidt ziet ondertussen ook mogelijkheden om spelers in actie te laten komen die dit seizoen weinig speelden. ,,Marco van Ginkel is belangrijk voor ons, maar als je leiderschap wilt tonen moet je ook wedstrijden spelen. Hij heeft het potentieel en ik heb geen twijfel dat hij het team kan leiden. Het is een kwestie van opbouwen.”

Plannen voor komend seizoen

Komt hij ook voor in de plannen van PSV voor komend seizoen? ,,Dat is zeker mogelijk. Het was een lange weg om hem terug te brengen naar waar hij nu is. Het hangt ook van zijn situatie voor de toekomst af en het plan van Chelsea, waar hij onder contract staat. Het belangrijkste nu is om te focussen op wedstrijden spelen en dan kijken we hoe het verder gaat.”