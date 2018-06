Van Marwijk betrokken bij PSV, maar in officiële duels vooralsnog niet op de bank

Donderdag wordt duidelijk hoe de rol van de 66-jarige ervaringsdeskundige in Eindhoven er precies uit komt te zien. Er staat een nieuwe persbijeenkomst gepland waarin Van Bommel de zaken voor komend seizoen toelicht. Vooralsnog neemt het trio Van Bommel, Reinier Robbemond en Jürgen Dirkx in beginsel de plekken op de bank in.