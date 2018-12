Van Nistelrooij baalt van uitschakeling, maar ziet toekomst zonnig in

PSV was al uitgeschakeld in het toernooi om de Champions League en ook PSV onder 19 moest dinsdag in Milaan het hoofd buigen in de jeugdversie van het toernooi. De ploeg van Ruud van Nistelrooij ging na rust op een bar slecht veld onderuit en eindigt in de UEFA Youth League als vierde en dus laatste in de eigen poule. Met een 3-0 nederlaag gingen de Eindhovense talenten er tegen Inter hard af. ,,Na de 1-0 hebben we met wat opportunisme de aanval gezocht, omdat we aan die stand niets hadden", zegt Van Nistelrooij. ,,In de uitwedstrijden hebben we geen punten gepakt en dat is wel iets om te evalueren. Toch ziet onze toekomst er mooi uit. We hebben een aantal jonge spelers op dit podium speeltijd kunnen bieden en daardoor hebben ze zich goed kunnen ontwikkelen."