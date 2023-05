Van Nistelrooij komt loftuitingen tekort voor Simons: ‘Wij gaan ervan uit dat hij PSV'er is en blijft’

Peesjevee-pod­cast: ‘Drommel was hét verhaal van deze bekerfina­le, Veerman dé man van de wedstrijd’

PSV won zondag opnieuw de KNVB-beker en de vaste bezetting van de Peesjevee-podcast beschouwt het duel en alle emoties eromheen nog eens uitgebreid na. PSV-supporter Mascha Prins is duidelijk de meest gelukkige aan tafel en heeft genoten van de bekerfinale. ,,Strafschoppen is zo'n beetje het allerergste wat je als toeschouwer kunt meemaken”, geeft ze gekscherend aan. ,,Gelukkig is het goedgekomen voor PSV.”