Van Nistelrooij krijgt assistentie van Ooijer bij PSV onder 19

Definitief: Nederland heeft de vaste Champions Lea­gue-plek in 2020 dankzij Ajax terug

10 april De eredivisiekampioen van 2020 stroomt weer rechtstreeks in de groepsfase van de Champions League in. Dankzij het gelijkspel van Ajax tegen Juventus is Nederland op de UEFA-ranking Oostenrijk definitief voorbij. Alle teams uit dat land zijn uitgeschakeld in de Europese toernooien van dit seizoen, waardoor Nederland naar plek 11 op de UEFA-lijst stijgt.