Van Nistelrooij verwacht tegen FC Zürich geen kopie van eerste wedstrijd: ‘Zoiets zie je maar zelden’

Hoe PSV een nieuwe poging gaat wagen om het Heerenveen-com­plex af te schudden: ‘Hij heeft het toen vooral zelf gedaan’

Eindelijk eens het mysterie van Heerenveen-uit doorbreken, dat is wat PSV zondag dolgraag wil. Met de oud-spits van de Friese club als eindverantwoordelijke op de bank wagen de Eindhovenaren een nieuwe poging. ,,Hij was er ook via een andere weg wel gekomen.”

8 oktober