Van Nistelrooij vindt dat PSV een ‘bittere avond’ achter de rug heeft, De Jong kampt met pijnlijke kuit

PSV'er Ledezma voorlopig aan de kant, ‘zondaar’ Deijl bromt twee wedstrij­den

PSV heeft maandagavond gemeld dat Richard Ledezma voorlopig aan de kant staat door enkelklachten. Bij controle in het ziekenhuis is letsel gevonden en er is tijd nodig om dat te laten genezen. Hoeveel tijd er precies nodig is, heeft de club niet bekendgemaakt.

16 augustus