Van Nistelrooij vindt dat PSV stappen maakt: ‘Wij moeten geen kampioen worden, maar wel meestrijden om de titel’

Cody Gakpo tekent na zijn ‘ik blijf’ een nieuw en verbeterd contract bij PSV

PSV heeft niet alleen tot de winterstop sowieso de beschikking over Cody Gakpo. Ook zijn contract in Eindhoven wordt binnenkort vernieuwd. De aanvaller speelt al vijftien jaar in Eindhoven en was afgelopen week de inzet van een ware transfersoap. Die heeft hij zelf woensdag beëindigd door te kiezen voor PSV in plaats van Southampton en Leeds United.

2 september