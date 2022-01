Van Nistelrooy geniet van zijn team en de rust bij uitblinker Bakayoko: ‘Johan weet waar hij staat binnen PSV’

,,Johan weet heel goed waar hij staat binnen PSV. Ik ben ook heel blij dat hij dat uit naar de media toe”, zei Ruud van Nistelrooy vrijdagavond over de houding van zijn topscorer in De Koel. Bakayoko voegde met een glansoptreden vier treffers toe aan zijn totaal en staat dit seizoen inmiddels op elf goals in de Keuken Kampioen Divisie. Het laatste dat hij zelf gaat roepen is dat hij nu direct in de basis bij PSV 1 moet staan en al beter is dan Ritsu Doan en Noni Madueke.

Leysen en Comenencia

,,Ik vond het niet alleen in de afwerking, maar ook op andere fronten een knappe wedstrijd van hem. Het was heel compleet”, zei Van Nistelrooy. ,,Dan praat je ook over alles voor de eindfase. Het spel in balbezit, verdedigen en druk zetten bijvoorbeeld. Daarnaast vind ik dat wij als team gewoon een hele goede week hebben beleefd, met twee prima prestaties in de wedstrijden tegen Almere en vanavond tegen VVV. Ik benoem ook graag onze back Fedde Leysen en Livano Comenencia, die als centrale verdediger een hele goede wedstrijd speelde met Dennis Vos.”

Van Nistelrooy lichtte Bakayoko niet als enige uit het team en dat was terecht. Jong PSV was VVV de baas en dat was ook te danken aan het werk van bijvoorbeeld Mathias Kjølø op het middenveld. Toch ging de aandacht na afloop natuurlijk uit naar de huidige goalgetter van PSV. Normaal gesproken loopt een uitblinkende belofte over van ambitie en schreeuwen spelers na een serie goals bijna om speeltijd in het eerste elftal. Bakayoko pakt het anders aan en blijft rustig.

Werken met Van Nistelrooy

,,Wat komt, dat komt wel”, zo zei hij. ,,Ik zeg dat ook altijd tegen mijn familie. Het heeft geen zin om steeds bij PSV te vragen wanneer er eventueel kansen komen. Hier bij Jong PSV mijn ding doen is waar het nu om gaat en ik leer hier ongelooflijk veel. Wanneer je als jonge speler mag werken met iemand als Ruud van Nistelrooy mag je dankbaar zijn. Ik heb mede dankzij hem de afwerking op de goal al enorm verbeterd, vergeleken met vorig seizoen.”

Quote Hij heeft de rust en het vertrouwen dat hij iets gaat bereiken Ruud van Nistelrooy, PSV

Zijn elf goals van nu wil hij nog graag opschroeven naar minimaal vijftien treffers in het hele seizoen. ,,Dat is een individuele doelstelling, maar het gaat erom waar wij als team eindigen. We hebben ambities en het gaat ons om een hoge klassering. Dat ik kan uitblinken vanavond, komt omdat anderen mij daartoe in staat hebben gesteld. Ik ben trots dat we na de goede prestatie van maandag (Jong PSV won met 5-1 van Almere City, red.) weer kunnen bevestigen. Dat is helemaal niet zo makkelijk in deze competitie.”

Geen euforie

Van Nistelrooy kon alleen maar trots zijn op de woorden die zijn aanvaller uitsprak. Er straalde blijdschap vanaf, maar zonder overdreven euforie. ,,Dat is wat ik bedoel met de zin dat Johan weet waar hij staat. Hij wil meer, goede statistieken overleggen en zich verder ontwikkelen. Hij heeft de rust en het vertrouwen dat hij iets gaat bereiken.”

