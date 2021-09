Van Nistelrooy is lovend over terugkerende PSV-spits Romero: ‘Hij heeft zijn hele carrière nog voor zich’

Van Nistelrooy was goed te spreken over de manier waarop Romero zich manifesteerde en de arbeid die hij voor zijn ploeg wilde verrichten. ,,Hij is een goed voorbeeld voor de anderen en laat zien meters te willen maken en in de duels te willen gaan. Natuurlijk is het een bijzonder moment dat hij nu zijn rentree maakt na zo'n lange tijd en dat voelde ik zelf ook toen hij weer op het veld kwam.”

De voormalig topspits kende zelf in zijn carrière ook flinke fysieke problemen en keerde daarna sterker terug dan ooit. Hij hoopt dat dat Romero ook zal lukken. ,,Ik ken hem al een periode, vanaf zijn komst naar Nederland. Hij is nog hartstikke jong en heeft zijn hele carrière nog voor zich”, zei Van Nistelrooy over de 22-jarige aanvaller, die zelf heel gelukkig was met zijn terugkeer.

Hard gewerkt

,,Het was zwaar afgelopen jaar en ik ben nu dolblij dat ik weer op het veld sta. Hier heb ik hard voor gewerkt”, zei hij na een invalbeurt van 25 minuten. Romero is blij met het vertrouwen dat hij voelt van trainer Roger Schmidt, die hem een spits met specifieke kwaliteiten vindt. Wat de vervolgstap wordt? ,,We gaan dat rustig afwachten, maar voorlopig ben ik heel blij dat ik deze stap weer gezet heb.”

Romero verloor met Jong PSV nipt de wedstrijd tegen ADO. De beloften kwamen een achterstand aan het einde van de eerste helft niet meer te boven. Van Nistelrooy baalde ervan, maar ziet tegelijkertijd ook dat er ontwikkeling zit in zijn ploeg.