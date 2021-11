Van Nistelrooy krijgt Jong PSV steeds beter aan het voetballen

Jong PSV schoof vrijdagavond op naar het linkerrijtje in de Keuken Kampioen Divisie. Dat ging gepaard met aantrekkelijk spel in Maastricht.

Domineren is een, scoren is twee. Het eerste lukte Jong PSV vrijdag het grootste deel van de wedstrijd tegen MVV. Het laatste was tamelijk ingewikkeld voor de Eindhovense beloften, die meer dan een handvol schoten te wild en zonder te drukken op de goal van de tegenstander uit Maastricht afvuurden.

24 doelpogingen

Trainer Ruud van Nistelrooy legde daar na afloop niet de nadruk op en toonde zich tevreden over het veldspel van zijn team, dat MVV op de ranglijst passeerde en zowaar het linkerrijtje van de Keuken Kampioen Divisie heeft bereikt. ,,Dit was misschien wel onze beste wedstrijd”, vond de trainer, die 24 doelpogingen had kunnen noteren.

Slechts twee daarvan waren succesvol, terwijl MVV eerst mocht juichen na een inzet waar de lucht van buitenspel aan zat. Veldhovenaar Mathijs Tielemans (19) zorgde met een vervaarlijk schot voor de 1-1 en het klapstuk kwam van Johan Bakayoko, die de 1-2 in het kruis joeg. De 18-jarige Belg wil dit seizoen vaker beslissend zijn bij Jong PSV en slaagt voorlopig in die opzet. Onlangs sloot hij al een keer aan bij de A-selectie van Roger Schmidt, maar tot een officieel debuut leidde dat nog niet.

Vier punten

Jong PSV speelde vrijdag voor de derde keer in acht dagen en dat zijn team het duel in Zuid-Limburg zo in de greep kon nemen, kon Van Nistelrooy bekoren. Zijn formatie oogde fit en gretig. Ondanks een serie blessures staan (net als bij PSV 1) vervangers op die het niveau aan blijken te kunnen. ,,Uit de voor ons stevige serie tegen FC Emmen, NAC en MVV hebben we vier punten gehaald en in de laatste twee wedstrijden hebben we een stap vooruit gezet.”

Het hoofddoel van Jong PSV is het opleiden van spelers voor de A-selectie en deze week maakte Jeremy Antonisse zijn debuut in Europees verband. Dit weekend gaat hij in principe niet mee naar Heerenveen, maar is er voor aanvallende middenvelder Ismael Saibari wel een kans bij de A-selectie. De middenvelder is dit seizoen een van de belangrijkste pionnen in het elftal van Van Nistelrooy.

Volledig scherm Ismael Saibari in het duel met MVV. © Pro Shots / George Deswijzen