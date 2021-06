Van Nistelrooy meldt zich alweer snel bij PSV na EK-uitschakeling met Oranje

PSV beloont deel van seizoen­kaart­hou­ders en geeft gratis toegang tot Europese kwalifica­tie­du­els

29 juni De Europese wedstrijden die PSV deze zomer speelt om in voetbaljaar 2021-2022 in een Europese groepsfase te komen, zijn voor veel seizoenkaarthouders van de club gratis toegankelijk. Dat geldt ook voor het vriendschappelijke duel in het Philips Stadion met PAOK Saloniki, van 14 juli.