Van Nistelrooy ziet bij Jong PSV genoeg perspectief om verder te bouwen

PSV heeft de handen vol aan FC Groningen en blijft schadevrij na vermake­lijk duel

28 augustus PSV is ook in de derde wedstrijd van dit seizoen in de eredivisie schadevrij gebleven. In Eindhoven ging FC Groningen met 5-2 over de knie, na een duel waarin na een voorsprong PSV op een 1-2 achterstand kwam. In een korte fase voor rust ging bijna alles mis en creëerden de Groningers vier kansen.