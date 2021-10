Van Nistelrooy ziet dat Jong PSV een dure rekening gepresenteerd krijgt

door Rik Elfrink

,,We zullen de wonden moeten likken en vrijdag staan we er weer.” Ruud van Nistelrooy baalde maandagavond als een stekker na de wedstrijd van zijn Jong PSV tegen Telstar. Na een slap begin en een 0-2 achterstand via klutsgoals kwamen de beloften na rust knap terug, maar aan het einde waren de druiven na twee afgekeurde treffers, een poeier op de lat en een 2-3 nederlaag zuur.

,,Het zat niet mee”, verzuchtte de coach. ,,Over onze start was ik niet tevreden en na rust voerden we ons plan beter uit. Alleen vergeten we de voorsprong te pakken en de wedstrijd op het goede moment in het slot te gooien.”

Afgekeurd wegens buitenspel

Na goals van Mathias Kjølø kwam er plots de ene mogelijkheid na de andere en was het vrij miraculeus dat Jong PSV de 3-2 niet wist binnen te werken. Een keer werd een treffer terecht afgekeurd wegens buitenspel en de andere keer was dat moeilijk waarneembaar. ,,Na rust hebben bijvoorbeeld Mo Nassoh en Dante Sealy kwaliteit gebracht”, vond de 45-jarige trainer van Jong PSV.

Bij de enige kans aan de andere kant lag de bal er wel snel in, tot afgrijzen van Van Nistelrooy. Zijn ploeg verzuimde een plek in de middenmoot veilig te stellen en blijft daardoor het laagst geklasseerde beloftenteam. Na het knappe gelijkspel bij Roda JC was de nederlaag tegen de nummer laatst een dikke tegenvaller. Trainer Gertjan Verbeek van Almere City FC zag het op de tribune gebeuren en hoopt Jong PSV vrijdag in een rechtstreekse confrontatie verder in rouw te dompelen en op de ranglijst voorbij te gaan.



Van Nistelrooy klonk al snel weer strijdbaar. ,,In Almere willen we weer het beste van onszelf laten zien.”