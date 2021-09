Van Nistelrooy ziet geblesseerde talenten terugkeren en kan weer meer keuzes maken

Bij Jong PSV is er niettemin vertrouwen dat er uit de wedstrijd tegen de Kralingers iets te peuren valt. De ploeg van Ruud van Nistelrooy haalde de afgelopen weken niet veel punten, maar ging nergens kansloos onderuit. Tegen ADO was sprake van een nipte nederlaag en er was bij Van Nistelrooy en zijn staf wel het idee dat een aantal dingen beter kon.

Verdediger Luis Felipe is teruggekeerd bij de selectie, na een blessureperiode. De verwachting is dat hij nog niet start en dat Emmanuel Matuta dit keer aan de rechterkant het centrum van de verdediging zal bemannen. Hij vervangt de licht geblesseerde Emmanuel van de Blaak. Verder speelt Jong PSV met inmiddels alweer redelijk vertrouwde waarden in dit seizoen. Verdediger Fredrik Oppegard leek deze week geblesseerd, maar kon alsnog aanhaken. Aanvallende middenvelder Ismael Saibari is op de weg terug en bijna weer inzetbaar, verdediger Seelt is er ook bijna weer bij. Rechtsback Yunus Bahadir liep deze week wel een blessure op en is er dan weer niet bij.