Van Nistelrooy ziet spelers vorderingen maken bij Jong PSV: ‘Ze staan klaar voor het eerste elftal als het nodig is’

PSV mist trio tegen Zwolse nummer laatst, die volgens Schmidt beter is dan uit de ranglijst blijkt

15 oktober PSV heeft zaterdagavond tegen PEC Zwolle niet de beschikking over Ritsu Doan, Ryan Thomas en Maxi Romero. Dat heeft trainer Roger Schmidt vrijdag gezegd in de persconferentie voor het duel met de ploeg van Art Langeler. PEC heeft op dit moment nog maar een punt en met een uitwedstrijd tegen PSV in het verschiet is dat geen best perspectief.