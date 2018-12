Van Raaij, Ruts en Ploegsma over de successen van PSV: 'Romario verdiende al een miljoen’

,,Wat Romário bij ons ging verdienen toen hij zijn eerste contract kreeg? Nou vooruit dan maar. Het was een miljoen gulden bruto per jaar”, zegt Harry van Raaij (82), als we met hem, Kees Ploegsma (73) en Jacques Ruts (85) in een soort teletijdmachine naar de jaren tachtig reizen. Nog één keer zitten drie bestuurlijke iconen van het PSV van toen aan tafel. Mannen met bravoure, die de wetten van het betaald voetbal als geen ander kennen. Jarenlang gestaald in een wereld waarin winnen altijd de maatstaf is. Tussen 1979 en 2004 draaiden ze in verschillende samenstellingen aan de knoppen in het Philips Stadion. Bijna tien jaar lang deden ze dat meestal samen (van 1984 tot 1993), met ook een tijdelijke rol voor bijvoorbeeld Hans Kraay senior.