Van Vlerken neemt met opgeheven hoofd afscheid: 'Ik verwacht iets goeds'

Beloften-routinier Van Vlerken (22) had bij Jong PSV graag met een periodetitel afscheid genomen, maar moest zaterdagavond met zijn ploeg bij Fortuna Sittard een nederlaag slikken. In de catacomben van het Fortuna Sittard Stadion was het feestgedruis op het veld duidelijk hoorbaar. Van Vlerken deed nuchter zijn verhaal. ,,Er hing een sfeer waarin Fortuna duidelijk geïnspireerd was om promotie af te dwingen. We hebben niet zoveel gecreëerd, maar bleven wel lang in de wedstrijd", zei de reserve-aanvoerder na het met 1-0 verloren duel. ,,Het was een verdiende overwinning", vond hij.

Progressie

Jong PSV mocht tot in de slotfase hopen op een remise, maar zover kwam het niet. Dante Rigo kreeg in de tweede helft een van de weinige kansen en schoot net naast. ,,We hebben in de loop van het seizoen met dit team veel progressie geboekt. In het begin hebben we nogal wat punten laten liggen, maar na de winterstop ging het beter.''

Belangstelling