Van Zoet tot Malen: PSV boekt veel progressie tussen twee trips naar Noorwegen

Van Bommel is tevreden na zege op PEC en ziet dat Bergwijn ook zonder goals belangrijk is

29 september Trainer Mark van Bommel van PSV was uiteraard te spreken over de 0-4 zege van zijn ploeg in Zwolle. ,,We zijn niet echt in de problemen gekomen, alleen door balverlies of dingen die we zelf beter konden doen”, zo zei hij na de overwinning van PSV op PEC.