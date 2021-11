Veel blessureleed bij PSV en ook corona is terug in de selectie van Roger Schmidt

De blessure van Eran Zahavi valt daarnaast tegen. Nader onderzoek in Eindhoven heeft uitgewezen dat hij waarschijnlijk zo'n drie maanden in plaats van de eerder in Israël veronderstelde vier weken aan de kant staat. Het is nog niet duidelijk of Zahavi aan zijn knie geopereerd moet worden. ,,Hij zal in ieder geval dit kalenderjaar niet terugkeren”, zei trainer Roger Schmidt vrijdag. ,,Hij is nog steeds in overleg met de dokters of rust of een operatie het beste is. Als die beslissing genomen is, weten we meer over zijn hersteltermijn. Ik reken wel op minimaal drie maanden.”