Veel interesse voor PSV-aanvaller Albert Gudmundsson

Met drie goals in de interland tegen Indonesië zette Albert Gudmundsson zich deze week op de kaart bij en in IJsland. De 20-jarige PSV'er kreeg in de eredivisie nog maar zeven minuten speeltijd (verdeeld over vier invalbeurten), maar is al wel international bij de WK-ganger.

Vlak voor de winterstop promoveerde PSV-trainer Phillip Cocu de aanvaller naar de A-selectie in Eindhoven, waar hij na de winterstop zijn kans hoopt te krijgen en grijpen.

Speeltijd

Gudmundsson blonk in 2017 vrijwel wekelijks uit bij Jong PSV en scoorde erop los, maar kwam lang niet in aanmerking voor speeltijd in het eerste elftal. Ook staat hij nog maar tot midden 2019 onder contract bij PSV, dat de verbintenissen van talentvolle eigen spelers doorgaans snel met vele jaren wil verlengen. Van de nieuwe beloftevolle lichting liggen alle anderen (ook Dante Rigo, via een optiejaar) langer vast. Er is op dit moment nog geen signaal naar de zakelijke begeleider van Gudmundsson afgegeven dat PSV wil praten over een contractverlenging.

Stilist

Zijn eerste maanden in seizoen 2016-2017, waarin Gudmundsson bij de beloften in een aantal wedstrijden niet overtuigde, achtervolgden de stilist lang. Cocu gaf daarna aan over een langere periode een goede ontwikkeling bij de IJslander te willen zien en heeft hem in december definitief een plek in de kleedkamer van PSV 1 gegeven. In de bekerduels kreeg Gudmundsson bij PSV wat meer speeltijd en ook daar (onder meer tegen VVV) liet hij zich soms goed zien. Het enige duel waarin hij in de basis begon (bij FC Volendam) viel het tegen, hoewel bijna heel PSV in die wedstrijd wat flets oogde.

Volledig scherm Albert Gudmundsson maakte als invaller een frisse indruk bij PSV. © Thomas Bakker/Pro Shots

Kansen

Zaakwaarnemer Laurens Melotte geeft aan dat Gudmundsson het voorlopig goed naar zijn zin heeft bij PSV, maar dat hij hoopt op de nodige kansen in de komende maanden. "Hij moest zich op een aantal gebieden nog ontwikkelen en heeft bij PSV stappen kunnen maken. Ik denk dat hij toe is aan meer speeltijd in het eerste elftal, maar natuurlijk is hier ook de wens de vader van de gedachte. Hij heeft zich goed laten zien in de speelminuten die hij kreeg en laat altijd zien dat hij gevaarlijk is aan de bal en hij is koel als het moet. Daarbij denk ik dat hij individueel als nummer tien nog beter tot zijn recht komt dan als pure buitenspeler, maar in een team bepaalt een trainer natuurlijk hoe er gespeeld wordt."

Gesprekspartner