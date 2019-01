Veel talenten mogen niet meedoen bij Jong PSV-MVV: ‘Het gaat om het grotere geheel’

Van Bommel vindt dat PSV zichzelf tekort heeft gedaan

20 januari Mark van Bommel was na FC Emmen-PSV vol verbazing over het puntenverlies van PSV. De 2-2 kwam hard aan in het Eindhovense kamp, zeker omdat er tot de 0-2 niet veel aan de hand was. ,,We hadden totale controle en moesten eerder afstand nemen”, vond de PSV-trainer. ,,Na de 1-2 valt een bal in de zestien en is het 2-2.”