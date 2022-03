Veerman gaat met PSV zijn eerste bekerfinale sinds de D1 spelen: ‘Had niet het gevoel dat het nog mis kon gaan’

Veerman gaat op voor zijn eerste bekerfinale als prof en moest lang nadenken over de vraag wanneer hij voor het laatst zo'n wedstrijd speelde. ,,Ik denk dat dat in de D1 was. We hebben gisteren bij PSV nog eens de koppen bij elkaar gestoken en er waren veel spelers die de beker nog niet gewonnen hebben. Alleen Bruma en Mario (Götze, red.) staken hun hand op.”

De van sc Heerenveen overgekomen middenvelder speelde als linkshalf en had niet het gevoel dat het mis zou gaan, zeker niet na rust. ,,In die rol beviel het me wel. We hadden voor rust al de meeste kansen en zijn na de 1-0 snel terug in de wedstrijd gekomen. Nee, ik heb geen moment meer het gevoel gehad dat het nog mis kon gaan.”