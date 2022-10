Veerman wijst PSV de weg in veegpartij tegen FC Zürich, Europese overwintering is binnen

PSV liet donderdagavond opnieuw weinig heel van FC Zürich in de Europa League; het werd 5-0 in het Philips Stadion, nadat het vorige week in Zwitserland al 5-1 werd. Daarmee is PSV verzekerd van de derde plek in de poule én overwintering in Europa. Ook al dankzij een ijzersterke Joey Veerman.

Zijn strijdplan? Dat wilde Ruud van Nistelrooij vlak voor de wedstrijd niet uitleggen bij ESPN. De trainer wilde FC Zürich niet wijzer maken dan nodig en was beducht voor de Zwitsers, die vorige week toch zo matig waren. De zorgen van de PSV-trainer bleken totaal ongegrond, want ook in Eindhoven had de nummer laatst van de Zwitserse competitie helemaal niets in te brengen.

Supporters blijven buiten

Over de meegereisde supporters vanuit Zwitserland was nog het meest te doen: vanwege een aantal incidenten voorafgaand aan de wedstrijd weigerden de supporters het stadion te betreden en keerden ze huiswaarts. De aanhang miste verder weinig: PSV besliste het duel al vrij snel.

Het driemansmiddenveld van PSV, met Érick Gutiérrez in de punt naar achteren, nam nog binnen tien minuten het initiatief. Al kwam het eerste doelpunt - zoals wel vaker dit seizoen - uit een corner: in de 9de minuut knikte Armando Obispo hard op doel en was de rebound erna een prooi voor Guti.

1-0 dus. Nog binnen het kwartier maakte Joey Veerman ook nog 2-0 op aangeven van Guus Til, die als gelegenheidsspits verder weinig in het spel voorkwam. Veerman kreeg wel erg veel ruimte van de Zwitsers, die ook onder de nieuwe trainer Bo Henriksen, niet ineens wonderen verrichten. Dat bleek: want nog voor rust werd het 3-0, opnieuw vanuit een cornervariant: nu was het Cody Gakpo die eerst kopte, waarna Ibrahim Sangaré uit de rebound scoorde.

In de tweede helft maakte Veerman al snel 4-0, opnieuw met een geplaatst schot. Daarna kon Van Nistelrooij naar hartelust wisselen en enkele dragende spelers rust gunnen. Wel zo prettig, met het oog op het moordende schema tot aan het WK. Óók prettig was de eerste PSV-treffer van invaller Anwar El Ghazi, die met een venijnig schot de eindstand op 5-0 bepaalde.

Overwintering

Daarmee verzekerde PSV zich dus van overwintering in Europa: de ploeg is minimaal verzekerd van de derde plek in de poule, die goed is voor de tussenronde van de Conference League. Maar PSV wil door in de Europa League: de voorsprong op Bodo/Glimt is nu drie punten, mét een duel minder: PSV wacht nu een tweeluik met Arsenal en gaat op de laatste speeldag naar Noorwegen, waar Bodo Glimt eerder op de avond van Arsenal verloor: 0-1.

PSV: Benítez; Mwene, Ramalho, Obispo (74. Teze), Max; Sangaré (63. Sávio), Veerman (56. Bakayoko), Gutiérrez; Simons (46. Ledezma), Til, Gakpo (46. El Ghazi).

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.