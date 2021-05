Veldhovense Dana Foederer verlaat PSV Vrouwen voor speelminuten in Friesland

Peesjevee-pod­cast | ‘Nummer twee is niet verzekerd van Europese groepsfase, nummer drie wel’

11 mei In de Peesjevee-podcast van deze week spreken PSV-supporter Mascha Prins, Volkskrant-sportjournalist Guus Peters en PSV-watcher Rik Elfrink van het ED uiteraard over de noodsituatie waarin Eran Zahavi afgelopen weekend terechtkwam. Inmiddels is duidelijk dat hij het seizoen in Eindhoven gewoon wil afmaken.