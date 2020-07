Verandering van spijs moet PSV weer laten eten: ‘Schmidt zal de zaak rap in de klem nemen’

Met 250 supporters aan de rand van het trainingsveld begint Roger Schmidt (53) vandaag dan echt aan de trainersklus in Eindhoven. Om elf uur starten tussen de 25 en 30 PSV’ers aan de voorbereiding op een unieke herstart van het betaald voetbal. Na maanden zonder wedstrijdprikkels lonkt eindelijk weer competitie. In corona-tijd moet Schmidt zijn ideeën bij de groep zien in te slijpen om van PSV weer een echte kampioenskandidaat te maken. Na het grote succes in 2018, waarin PSV in eigen huis de titel tegen Ajax veroverde, is de prijzenkast niet meer aangevuld en aan vorig seizoen wil niemand bij PSV nog graag denken.

Volle bak

Het voetbal van Schmidt stelt fysiek en mentaal stevige eisen aan de huidige groep en de nieuwelingen die nog zullen komen. Zonder en met bal is het volle bak, met uiteraard wel aandacht voor de zogeheten restverdediging. Schmidt wil razendsnel naar de goal van de opponent en houdt van spelers die op pakweg zeven of acht meter van het doel hebben bewezen het verschil te kunnen maken. Dat zijn doorgaans creatieve voetballers of juist spelers met een soort oerkracht en allemaal moeten ze binnen de discipline van het elftal mee. Wedstrijden eindigen maar wat vaak met een goal verschil en juist daarom vindt Schmidt scorend vermogen van enorm belang. ,,Een variant van het totaalvoetbal lijkt hij te willen spelen”, geeft clubicoon Willy van de Kerkhof aan. ,,Als rechtsbuiten moet je dan bijvoorbeeld als rechtsback denken, als je ineens op die positie terecht bent gekomen. Ik denk dat het goed is dat PSV een keer iets totaal anders probeert. Iets meer opportunisme, ik hou er wel van en ik verwacht ook dat dat overslaat op de tribunes in het Philips Stadion.”

Volledig scherm Bij PSV zijn de verwachtingen hooggespannen: Roger Schmidt begint maandag aan zijn trainersklus in Eindhoven. © BSR Agency

Toverstafje

De opdracht van Schmidt om van de nummer vier weer een nummer een te maken lijkt op voorhand meer iets voor een mens met een toverstafje dan een gearriveerde coach, maar er zal nog flink wat aan zijn groep veranderen. Uitgerekend de meest ervaren mannen op het hoogste niveau (Rodríguez, Schwaab, Afellay) zijn bij PSV vertrokken en vooral de absentie van de Zwitserse linksback zal zich zonder vervanging doen voelen.

Schmidt geldt als een coach die met beide benen op de grond staat en weet dat toverstafjes niet bestaan, dus de transferliefhebbers hoeven zich de komende maanden niet te vervelen. Hij wil de selectie nog versterken en technisch manager John de Jong kan daarin mee. Er is ondanks het miljoenenverlies door de corona-perikelen een potje om nog aan de groep te sleutelen en voor extra zuurstof te zorgen. Niet tijdig investeren is in de voetballerij net als in de hotelsector meestal het begin van het einde. Gek genoeg kan dat in de zo specifieke wereld van het profvoetbal op hetzelfde moment dat een club door omzetverlies de tering naar de nering moet zetten.

Volledig scherm Ricardo Rodríguez is vertrokken bij PSV en dat zal zich doen voelen. © BSR Agency

Ware gezicht

Hoe gaat dat vandaag, op zo'n eerste dag? Van de Kerkhof maakte in zijn vijftien seizoenen bij PSV maar vijf trainers mee, wat veel zegt over de doorgaans stabiele koers in Eindhoven. ,,Meestal laat een coach in de eerste weken zijn ware gezicht nog niet zien, om iedereen voor zich te behouden. Op een gegeven moment moeten er keuzes worden gemaakt en als de resultaten straks goed zijn, worden die met minder morren geaccepteerd. Ik verwacht dat hij de zaak rap in de klem wil nemen en zijn idee van spelen snel heeft overgebracht.”

Ook Van de Kerkhof vindt dat PSV zich nog moet versterken en daarvoor de tijd moet nemen. ,,Dat Rodríguez weg is, is een aderlating. Aan de andere kant hebben we veel jonge spelers die allemaal een jaartje verder zijn. In het verleden ging dat vaak goed. Eerst een slecht jaar en daarna kun je met alle opgedane ervaringen makkelijker je slag slaan.”



Van de Kerkhof klampt zich een beetje vast aan het scenario van 2014, achteraf bezien duidelijk een overgangsperiode bij PSV. Het was een jaar waarin onder Phillip Cocu een combinatie van hagel, bliksem en een stortbui plaatsmaakte voor een stralende zomerzon. ,,Die groep kon ook ineens alle kleine wedstrijden winnen”, zegt Van de Kerkhof. ,,Dan kun je je ook een keer een misser in De Kuip of de Johan Cruijff Arena permitteren, een plek waar details bepalend zijn en je ook met een hele goede ploeg weleens onderuit kunt gaan.”

Technische universiteit

Of er in Eindhoven echt een revolutie gaat plaatsvinden? Met termen als plankgas-voetbal en gegenpressing lijkt het er al snel op dat PSV een onderdeel van de technische universiteit wordt. Het tegendeel is waar: Schmidt erkent dat toeval zeer bepalend is in het voetbal en laat zich niet van de wijs brengen door een stortvloed aan data. Zijn doel is wel om dat toeval zoveel mogelijk uit te schakelen. Van de Kerkhof: ,,Ach, revolutie. Als de resultaten goed zijn, loopt iedereen vast met hem weg. En als het andersom is, zal het niet zo zijn. Dat de verwachtingen hooggespannen zijn, is normaal. Daar zal Schmidt na zijn vorige klussen wel aan gewend zijn. Verandering van spijs doet eten? Voorlopig is het prima dat er bij PSV wat andere jus over het eten wordt gegooid.”’

Volledig scherm Willy van de Kerkhof met voormalig PSV-directeur Tiny Sanders.