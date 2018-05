Verbouwing De Herdgang in volle gang, PSV bouwt stadion gefaseerd

Via een luchtfoto van deze week is te zien dat het hoofdgebouw op dit moment over de volle zijde van het veld wordt uitgebouwd. Deze operatie moet in de loop van 2019 zijn afgerond. Daarna besluit PSV over de uitbouw van het stadion, met pakweg 2.000 zitplaatsen. Op dit moment is er nog geen definitieve 'go' gegeven voor een stadion rond het hele veld. Wel volgt met de uitbouw van het hoofdgebouw op het jeugdcomplex automatisch een uitbreiding van de capaciteit.