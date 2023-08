Verdedigende nood bij PSV is een flinke uitdaging voor Peter Bosz: wie kan er volgende week spelen tegen Rangers?

Jeugdspe­lers PSV verslaan Manchester United op Otten Cup; Eindhovena­ren snel gewend aan experimen­te­le spelregels

Veldvoetbal met een groot aantal zaalvoetbalregels. Tijdens de Otten Cup wordt er dit weekend uitvoerig mee getest. Of het ooit echt ingevoerd gaat worden? Het spel gaat in ieder geval sneller, en het spelen met zuivere speeltijd lijkt een kwestie van tijd te gaan worden. De jeugdspelers van PSV wenden in ieder geval heel snel aan de nieuwe regels.