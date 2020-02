Verdediger Mees Kreekels wil vaker bij Jong PSV spelen: ‘Hier leer je het meeste van’

Voor Jong PSV waren de druiven vrijdagavond aan de Aalsterweg zuur. De ploeg had tegen FC Eindhoven zicht op de tweede uitzege van het seizoen, maar zag de kansen daarop verdampen door een arbitrale misser en kwam niet verder dan een gelijkspel (1-1). Een kopbal van FC Eindhoven was niet in zijn geheel over de lijn en dus werd keeper Mike van de Meulenhof een 'nul' ontnomen.

Verdediger Mees Kreekels, een nieuw gezicht bij Jong PSV, zag het vlak voor zich gebeuren. ,,Die zat er zeker niet in", beaamde hij wat de technische staf van de beloftenploeg op video-beelden al had gezien. ,,Dat is enorm balen, maar ook daarna hebben we de kansen niet goed afgemaakt en vergeten we hier de overwinning mee te nemen.” De 18-jarige verdediger kon na zijn debuutwedstrijd in het betaald voetbal van vorige maand (tegen Jong Ajax) opnieuw tevreden zijn over zijn optreden. ,,Ik heb er echt van genoten. Niet van de uitslag, wel van de strijd die geleverd werd en van het publiek dat fanatiek was. Ik wil graag al op dit niveau spelen, omdat je hier het meeste van leert."