Verhuur Luckassen aan Hertha is bijna rond, PSV verkent huuropties voor het middenveld

Luckassen wordt door PSV verhuurd, zo is de bedoeling van partijen, waarbij Hertha ook een koopoptie zal bedingen. Hij kwam te weinig aan spelen toe en moet Daniel Schwaab bij PSV voor zich dulden. Luckassen zei in juli al een situatie zoals vorig seizoen niet meer te willen. Hij speelde toen weinig en vindt dat hij speelminuten moet maken. Of hij die garantie bij Hertha heeft, is onduidelijk. De club uit de Bundesliga was een van de teams waar Luckassen, die begeleid wordt door Mino Raiola, naar toe kon.

Bij PSV kunnen nog andere spelers op huurbasis of via een verkoop vertrekken. Onder meer Nicolas Isimat-Mirin en Ramon Lundqvist zijn kandidaten om elders te gaan spelen. Voor Bart Ramselaar blijft er gewoon plek bij PSV, benadrukte trainer Mark van Bommel vrijdag voor het duel met PEC Zwolle. ,,De rol van Bart is niet uitgespeeld. Wij hebben een brede selectie. Tegen BATE hebben we gewoon gekozen voor andere spelers. Ik kan maar de helft van de spelers opstellen en dan is het aan mij de taak om de elf te kiezen waarvan ik denk dat het de spelers zijn waarmee wij de grootste kans maken om te winnen. We zijn een team. Er staan niet elf spelers aan het begin of einde van een seizoen op de foto, heb ik eerder al gezegd."

Slotweek