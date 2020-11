Verhuurde en vertrokken PSV’ers: Bruma slalomt ‘gruwelijk’, Lammers vergeleken met Van Basten

Zoet in de lappenmand

Zijn eerste avontuur buiten Nederland begon nog zo mooi voor Jeroen Zoet (29), die direct de eerste man onder de lat was bij de Italiaanse promovendus Spezia. Tegen Udinese hield hij 64 minuten zijn doel schoon, totdat hij met een brancard van het veld moest vanwege een liesblessure. De keeper hoopt in 2021 weer in actie te komen.

‘Unlucky’ Luckassen

Hij was vorig seizoen een van de beteren bij RSC Anderlecht en Derrick Luckassen (25) begon ook dit seizoen in de basis. Tegen KAS Eupen maakte hij een fout, maar coach Vincent Kompany vond ‘het te makkelijk om met de vinger naar Derrick te wijzen.’ Na het 3-0 verlies bij Club Brugge werd de huurling van PSV alsnog geslachtofferd.

Opstartproblemen Rodríguez

Ricardo Rodríguez (28) speelde maar kort voor PSV, waar Philipp Max nu een meer dan waardige vervanger is. De Zwitser zelf is inmiddels neergestreken bij het kwakkelende Torino, waar hij nog niet weet te overtuigen. De fans van Torino tonen zich op toro.it kritisch op de linksback, die zijn carrière ‘niet bepaald opnieuw weet te lanceren.’

Analist Afellay

Ibrahim Afellay (34) was vorig seizoen nog aanvoerder van PSV, maar is nu clubloos. Hij haalt vooral de media als analist van Studio Voetbal, waar hij zei dat hij het ‘een beetje overdreven’ vond dat PSV er zo zwaar aan tilde dat het veel spelers miste tegen ADO. En hij blijft begaan met ‘Mootje’ Ihattaren: ‘Hij heeft de handschoen opgepakt.’

Volledig scherm Ritsu Doan scoorde onlangs nog tegen FC Bayern, waar Arminia Bielefeld desondanks met 1-4 van verloor. © EPA

‘Unterschiedsspieler’ Doan

Hij is een van de eerste namen op het opstellingsformulier van Arminia Bielefeld: Ritsu Doan (22). De Frankfurter Zeitung noemt de Japanner zelfs de ‘Unterschiedsspieler’ van de promovendus, die vijftiende staat. Dat deed de krant vooral omdat Doan, die gehuurd wordt met een optie tot koop, scoorde tegen het grote Bayern München.

Bruma's ‘gruwelijke slalom’

Bij PSV maakte Armindo Bruma (26) zijn transfersom van 12 miljoen euro nimmer waar, bij Olympiakos probeert hij iets van geschonden blazoen weer op te poetsen. Tegen OFI Kreta was de Portugees voor het eerst basisspeler en haalde hij het Griekse FOX Sports met ‘een gruwelijke slalom’, waarmee hij drie verdedigers in de luren legde. Eerder in de wedstrijd was Bruma ook nog dicht bij zijn eerste doelpunt, maar de aanvaller kopte op de paal.

Lammers ‘de tulp’

Met twee treffers in 135 minuten maakt Sam Lammers (23) snel vrienden in Italië. La Gazzetta dello Sport doopte hem al meteen tot ‘de nieuwste tulp van Atalanta’. En trainer Gian Piero Gasperini zag al een vleugje Marco van Basten en Wim Kieft in Lammers, die in Bergamo nog uitsluitend als invaller wordt gebruikt. Hij krijgt ook de tijd.

*Robbin Ruiter (33) kent een wisselvallige start bij Willem II en miste de laatste duels door een blessure. Yannick van Osch (23) greep juist zijn kans bij Fortuna, waar de ontslagen Kevin Hofland hem prevaleerde boven Alexei Koselev. Hidde Jurjus (26) ging van de bank naar de basis bij KFC Uerdingen, terwijl Luuk Koopmans (26) weer de vaste man van ADO is. Daniel Schwaab (32) kondigde vorige maand aan dat hij stopt als prof, huurling Dante Rigo (21) is basisklant bij ADO, waar Amar Catic (21) vooral invaller is. En huurling Michal Sadílek (21) speelde in de Europa League met Slovan Liberec, maar zit nu in quarantaine vanwege het coronavirus. Kostas Mitroglou (32) speelde geen minuut bij Olympique Marseille, dat met de Griek in zijn maag zit vanwege zijn enorme salaris.

Volledig scherm Sam Lammers maakte in 135 minuten, puur uit invalbeurten, al twee doelpunten voor Atalanta Bergamo. © AFP