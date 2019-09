Verhuurde en vertrokken PSV’ers: Lozano positief verrast door Napels, Mauro kan voorlopig niet stuk

overzichtDe een maakte al snel vrienden in Napels, de ander zorgt discussie vanwege zijn haardracht en weer een ander is de held van Heracles Almelo. Hoe vergaat het de deze zomer vertrokken en verhuurde PSV’ers bij hun clubs, nu de competities allemaal volop draaiende zijn? Een overzicht.

Lozano tussen basis en bank

Hirving Lozano (24) maakte in Napels vrienden door direct te scoren tegen Juventus. Napoli verloor wel, maar sindsdien gaat er geen dag voorbij zonder dat de kranten over hem schrijven. Met een interview in La Repubblica schroefde hij zijn populariteit verder op door te verklaren waarom hij Napoli boven PSG en AC Milan verkoos. ,,Napoli heeft Carlo Ancelotti en ik was verrast door de schoonheid van de stad”, zei Chucky, die tussen basis en bank pendelt. Tegen Liverpool in de Champions League startte hij, enkele dagen later tegen Lecce zat hij wissel.

De Jong staat nog droog

Zo makkelijk als hij scoorde in Eindhoven, zo lastig scoort Luuk de Jong (29) vooralsnog in Sevilla. Tegen Real Madrid was de kopsterke spits nog wel dichtbij, maar kon Dani Carvajal zijn kopbal nog net op tijd weghalen. Ondanks dat hij nog droog staat, begon De Jong wel telkens in de basis in La Liga (drie zeges, een remise en één nederlaag). Met Mexicaans international Javier Hernández heeft hij wél een concurrent die hem op de hielen zit.

Afwachten voor Angeliño

Angeliño maakte zondag zijn debuut voor Manchester City, met een invalbeurt in de veegpartij tegen Watford (8-0). Verder zat hij vooral op de bank of zelfs op de tribune; Pep Guardiola geeft de voorkeur aan een andere oud-PSV’er als linksback: Oleksandr Zintsjenko. Toch is de Spanjaard vanwege de homegrown-regel wel belangrijk voor City: van de 25 spelers moeten er minimaal acht vóór hun 21ste minstens drie jaar bij een Engelse club hebben staan ingeschreven. En Angeliño voldoet aan die eis, waar City vorig seizoen problemen mee had.

Basisplek en ‘kapselkwestie’ Romero

Maxi Romero (20) begon goed bij Vélez Sarsfield, met een treffer in zijn tweede competitiewedstrijd. Nu, na zeven duels, staat de teller nog op die ene goal en twee assists. Wel is hij verzekerd van een basisplek, al werd Romero de laatste twee duels gewisseld door coach Gabriel Heinze. De oud-prof is veel bezig met de PSV-huurling; laatst zei Heinze nog dat Romero, wil hij als spits serieus genomen worden, zijn haren niet moet vlechten. Romero reageerde met een lach en zei dat hij zijn kapsel pas verandert als Heinze dreigt hem daarom naar de bank te verwijzen.

Maxi Romero (rechts). Tekst loopt verder onder tweet

Mauro, de held van Heracles

Mauro Júnior (20) begon als invaller bij Heracles, maar is sinds de tweede competitiewedstrijd tegen Fortuna niet meer uit de basis weg te denken in Almelo. De laatste weken heeft de Braziliaanse jeugdinternational, die door PSV wordt verhuurd, het pas echt op zijn heupen met drie doelpunten en één assist. Met name de twee treffers in de derby tegen FC Twente (2-3 winst) spreken tot de verbeelding in Almelo. Mauro kan voorlopig niet meer stuk.

Luckassen gelooft in kwakkelend Anderlecht

Anderlecht kwakkelt sinds de komst van Vincent Kompany, die zondag zelf tegen Club Brugge op de bank begon. Zodoende maakte Derrick Luckassen (24) zijn eerste minuten voor Paars-Wit, in het hart van de defensie. De huurling van PSV, die in Eindhoven nog als basisspeler begon, is ondanks de matige start, met vijf punten uit acht competitieduels, onder de indruk in Brussel. ,,Echt, de trainingen, de wedstrijdvoorbereiding, de tools die we krijgen... Bij PSV en Hertha BSC heb ik het nog nooit zo gezien”, zei hij recent nog tegen het Laatste Nieuws.

Tekst loopt verder onder foto

Volledig scherm Derrick Luckassen (rechts) debuteerde voor Anderlecht tegen Club Brugge met een 2-1 nederlaag. © BELGA

Obispo laat zich niet kisten

Armando Obispo (20) miste dit seizoen nog geen minuut bij Vitesse, waar hij doorgaans ook een stabiele indruk maakt. Alleen tegen PSV, uitgerekend de club die hem aan Vitesse verhuurt, beleefde hij een horroravond. Toch klonk hij na de 5-0 nederlaag in Eindhoven strijdbaar. ,,We moeten nu met zijn allen niet in de put gaan zitten. Dit moet een voedingsbodem zijn voor revanche.” Tegen Fortuna (4-2 overwinning) stond Obispo er gewoon weer.

Rigo knokt voor minuten

Minuten maken en sterker terugkomen bij PSV, dat is wat Dante Rigo (20) dit seizoen voor ogen heeft bij Sparta. De Belg stond tegen Ajax en AZ in de basis bij Sparta, maar moet verder vooral knokken voor minuten op het Rotterdamse middenveld. Met ervaren krachten als Adil Auassar en Bryan Smeets is de concurrentie niet mals.

Overige vertrekkers

Luuk Koopmans kende een verdienstelijk debuut voor ADO tegen AZ (0-1 nederlaag) en hoopt eerste doelman te worden in Den Haag. Hidde Jurjus (verhuurd door PSV) is eerste keeper bij de koploper van de eerste divisie, De Graafschap. Net zoals Eloy Room de eerste man onder de lat is bij Columbus Crew, waar hij in tien duels nog niet de nul hield. Aziz Behich begon het seizoen in de basis bij Istanbul Başakşehir, maar zat de laatste twee duels op de bank. Landgenoot Trent Sainsbury is bij Maccabi Haifa sinds twee duels juist wél basisspeler. Net zoals Bart Ramselaar dat momenteel bij FC Utrecht is. Zakaria Aboukhlal moet het bij AZ vooral met invalbeurten doen.