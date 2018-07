Verhuurde PSV'ers: Brenet komt eraan, Lammers lijkt zekerheidje

Hamstring­bles­su­re PS­V-huur­ling Kenneth Paal valt mee: geen schade

26 juli De hamstringblessure die PSV-huurling Kenneth Paal (20) dinsdag op de training van PEC Zwolle op heeft gelopen, is niet al te ernstig. Uit een MRI-scan bleek donderdag dat de spier niet is beschadigd. Het is nog onduidelijk hoe lang hij precies uit de roulatie is.