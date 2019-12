‘Verklaringsmoeheid’ in Zuidoost-Brabant, PSV kan in De Kuip voor recept zorgen

Er is door trainer Mark van Bommel wat af verklaard om de wanprestaties vanaf half oktober te duiden. Soms leek het bijna op vergoelijken en leken de verklaringen een verdediging van het wedstrijdplan, maar intern zijn in ieder geval wel harde woorden gevallen bij PSV. Van Bommel had als speler op het veld wel raad geweten met de huidige situatie bij PSV, maar moet nu zijn spelers voor zich zien te behouden en brandt ze zo min mogelijk af in de pers. Slechts bij hoge uitzondering belandt kritiek via een citaat van hem in de media. Des te opvallender is het dat een deel van de reserves ontevredener oogt dan eerder bij PSV het geval was. Zij voelen zich soms simpelweg niet serieus genomen.