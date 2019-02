Versterkt Jong PSV treft FC Eindhoven in topvorm

PSV wil door met beloften­coach Haar

5 februari PSV is tevreden over het werk van Jong PSV-trainer Dennis Haar en zijn technische staf, bestaande uit onder anderen Twan Scheepers en Peter Uneken. Het contract van Haar loopt af en PSV heeft een positief signaal afgegeven, waardoor verkennende gesprekken over verlenging van zijn contract kunnen worden gestart. Later deze maand praten partijen verder.