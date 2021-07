Vertessen kijkt ondanks ‘pittige wedstrijd’ terug op geslaagd trainingskamp met PSV: ‘Gaat beter en beter’

videoMet zijn dribbels en snelheid was Yorbe Vertessen (20) in de eerste helft tegen VfL Osnabrück de meest gevaarlijke man aan PSV-zijde. Toch kon ook hij zijn ploeg niet aan een zege helpen (0-0). Desondanks spreekt de Belgische aanvaller van een ‘geslaagd, pittig én leerzaam trainingskamp.’

Voor Vertessen is er in een jaar tijd sowieso veel veranderd. Hij miste vorig seizoen de start van het seizoen nog door een blessure, maar knokte zich tegen het einde steeds vaker in de basiself. ,,Het gaat steeds beter en beter, die lijn probeer ik vast te houden en dan zie ik vanzelf wel wat er op mijn pad komt. Ik doe mijn stinkende best.”

Quote We weten dat Eran ze er normaal wél inschiet. Gelukkig is het nu in een oefenwed­strijd en niet in de Champions League Yorbe Vertessen (20), PSV

Ook tegen VfL Osnabrück werkte de Belg hard en was hij dicht bij een doelpunt. Ook bracht hij Eran Zahavi nog twee keer in stelling. ,,Ik heb wel een paar goede acties laten zien, het was best een pittige wedstrijd die we wel hadden moeten winnen. Het is jammer dat we geen doelpunten maken, dat kan een keer gebeuren. Op naar de volgende”, zegt hij koeltjes. Of hij Zahavi nog sprak over de gemiste kansen? Met een lach: ,,Nee, hoor. We weten dat hij ze er normaal wél inschiet. Gelukkig is het nu in een oefenwedstrijd en niet in de Champions League.”

Generale repetitie

De Champions League-kwalificatieduels staan al voor de deur, op 21 juli komt Galatasaray naar Eindhoven en op 28 juli is de return in Istanboel. Of PSV er al klaar voor is? Woensdag wacht eerst de generale repetitie tegen PAOK nog. ,,We moeten die wedstrijd proberen zo goed mogelijk samen te werken. Dan zijn we klaar voor Galatasaray.”

Voor nu kan de jongeling in elk geval tevreden zijn. Hij kijkt terug op een sterk trainingskamp, waarin hij tegen Delbrucker SC zelfs nog drie keer scoorde. Wél merkte Vertessen dat het zwaar is geweest met al die trainingen en die oefenduels. Daarom wisselde Roger Schmidt er ook in Osnabrück weer op los. ,,Ik merkte aan het einde van de eerste helft wel dat het vermoeiend is geweest. Voor nu was het genoeg om een helft te spelen”, stelde hij.

Volledig scherm Yorbe Vertessen heeft een goede indruk achtergelaten op het trainingskamp van PSV in Marienfeld. © ANP