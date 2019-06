‘Vertrek boegbeeld De Jong zou bewijs zijn van make-over PSV’

Donderdag laat lekte uit dat de Spaanse subtopper zich in Eindhoven heeft gemeld voor de topscorer van PSV en de eredivisie. De Jong zelf lijkt ook oren te hebben naar een avontuur in Andalusië, waardoor een overstap nadert. ,,Ik denk dat Sevilla een mooie club is, waar hij in beeld blijft bij Oranje”, stelt Elfrink. ,,Hij heeft aan de hand van databureaus uitgezocht welke clubs bij hem zouden kunnen passen. Hij denkt daar gewoon heel goed over na. Sevilla is een van de clubs die daar uit kwam. Met het oog op het EK is dat een goeie transfer.”

Bij een vertrek van De Jong staat PSV voor de lastige taak om de opengevallen plek in te vullen. Met Donyell Malen en Sam Lammers heeft coach Mark van Bommel al twee alternatieven in huis, maar het is niet ondenkbaar dat PSV zich nog op de transfermarkt begeeft. ,,De Jong is de afgelopen jaren toch wel uitgegroeid tot een van de boegbeelden van PSV van de afgelopen jaren. Dit is toch wel een van de bewijzen dat PSV een make-over aan het beleven is deze zomer. Angeliño is vertrokken, Schwaab is vertrokken.”

Terugknokken

En nu gaat dus ook De Jong richting de uitgang, al is de transfer nog niet bezegeld. ,,Het kan best zijn dat het nog even duurt. Hij heeft heel veel betekend voor PSV. Natuurlijk had hij ook één minder jaar. Maandenlang leek het alsof hij 220 volt op de voeten had, maar daar heeft hij zich ongelooflijk knap van terug geknokt. De Jong was vorig jaar van grote waarde. In het jaar 2018 heeft hij ook zijn waarde gehad en natuurlijk ook in 2015 en 2016 met de kampioenschappen. Daar heeft hij in grote mate bijgedragen aan het resultaat en heeft hij veel goals gemaakt.”