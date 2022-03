‘Vertrouwde’ Ierse zanger komt naar Rotterdam om PSV-supporters op te warmen voor bekerfinale

Cooper is de vaste zanger van de Old Irish Pub in Kopenhagen, waar honderden PSV-supporters bijeen kwamen voor de Conference League-wedstrijd tegen FC Kopenhagen. De Ierse zanger nam dat uiterst serieus, hij had via Facebook meermaals contact gehad met supporters en dus zong hij -op de tonen van Supergirl: ‘Weer staan wij hier, zoals altijd, voor de club. Vol passie en strijd. We zingen PSV. Wie? PSV Eindhoven.’ Dat leidde tot gejuich.