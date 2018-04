'Vervroegd affluiten bij Jong PSV-Go Ahead Eagles was de enige optie'

Waar heel PSV hoopt dat dit zondagmiddag figuurlijk gebeurt, maakten de weergoden het scheidsrechter Stan Teuben bij Jong PSV - Go Ahead Eagles buitengewoon lastig. Teuben legde het duel tussen de twee ploegen in de eerste divisie in de slotfase twee keer stil en twijfelde zichtbaar over wel of niet doorgaan. Nadat er na een half uur nog steeds onweer was, floot hij af. Wat er nu met de wedstrijd gaat gebeuren - er stonden nog 5 minuten en 44 seconden op de klok - is vooralsnog onduidelijk. Jong PSV leidde met maar liefst 6-0.

Jong PSV-trainer Dennis Haar was tevreden over de prestatie van zijn team, voor die onderbreking. Met een 6-0 maakte zijn in bloedvorm verkerende spelers gehakt van een slap opererend Go Ahead Eagles. ,,We hebben een aantal goede en mooie goals gemaakt", vond hij. ,,Eerder affluiten was de enige optie. De scheidsrechter is verantwoordelijk voor de veiligheid en daar moet je altijd respect voor hebben. Hij heeft de juiste beslissing genomen. Met bliksem kunnen we geen risico's nemen."