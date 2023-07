Video van de Dag | Rik Elfrink geeft een update vanuit Oostenrijk: ‘PSV is nog lang niet compleet’

Het trainingskamp van PSV in Oostenrijk is in volle gang. De Eindhovenaren werken in Windischgarsten toe naar het nieuwe seizoen. Clubwatcher Rik Elfrink is er bij en volgt de situatie op de voet tijdens het trainingskamp.

Want er gebeurt genoeg. En er staat bovendien nog een hoop te gebeuren, zo is de verwachting. ,,PSV is nog lang niet compleet”, ziet Elfrink. ,,Er werd verwacht dat er een behoorlijke reorganisatie zou plaatsvinden binnen het elftal, dat is er nog totaal niet van gekomen. Alleen voorin, daar wel. Daar is PSV wel redelijk klaar. Noa Lang en Ricardo Pepi lijken me prima aankopen.”

Maar achterin en op het middenveld, daar moet nog kwaliteit worden toegevoegd, vindt Elfrink. ,,Het middenveld vind ik al helemaal het dingetje, nu Xavi Simons weg is. Daar moet echt nog wat gebeuren om van PSV in ieder geval een titelkandidaat te maken. Daar is de spoeling in die twee linies nu nog te dun voor.”

Peter Bosz zei laatst dat veel spelers met Lang weglopen, dan ben je geen klootzak Rik Elfrink

Een van de spelers die in aanmerking komt als versterking op het middenveld, is de Belg Aster Vranckx, die ook op interesse van het Engelse Burnley kan rekenen. ,,Hij is serieus in beeld, daar zijn ze mee bezig. Er is nog geen officieel bod vanuit PSV.” Ook probeert PSV werk te maken van de komst van verdediger Davinson Sánchez. ,,Maar ik denk dat dat een lastige transfer wordt. Haal maar eens zo’n speler die veertien, vijftien miljoen euro kost", aldus de clubwatcher.

Tot nog toe is Lang de grootste aankoop van deze zomer. Elfrink vindt dat de Oranje-international een prima indruk maakt. ,,Ik kan daar wel van genieten. Het is een jongen die afwijkende teksten heeft en ook wat afwijkende dingen doet. Bij PSV voelt hij zich hartstikke lekker. Hij heeft zin om hier te ontploffen. Peter Bosz zei laatst dat veel spelers met Lang weglopen, dan ben je geen klootzak.”

