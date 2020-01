Viergever lijkt opnieuw PSV-linksback bij Ernest Faber: ‘Zoveel geheimen hebben we niet’

In het bekertoernooi een frisse start maken, de finale halen en daarin bij voorkeur zegevieren. Trainer Ernest Faber van PSV ziet dat scenario uiteraard helemaal zitten en weet dat zijn elftal dan donderdagavond eerst NAC in Breda moet kloppen. ,,Een belangrijke wedstrijd voor ons in dit seizoen en een grote prijs die we nog kunnen winnen.”

PSV moet bij winst in de achtste finale nog langs AZ en mogelijk ook Feyenoord (sowieso in uitwedstrijden) en kan Ajax in de finale tegenkomen. Faber denkt daar allemaal niet te veel over na, net zo min als hij over het uitcomplex van de club teveel wil filosoferen. ,,Het is belangrijk dat we qua samenwerking kunnen spelen zoals we dat thuis ook doen. De resultaten zijn uit inderdaad slecht en we kunnen het alleen maar beter doen. We moeten niet te veel nadenken en vanuit de afspraken die we hebben gemaakt elkaar scherp houden.”

Spits Sam Lammers is tegen NAC terug bij de selectie, net zoals Konstantinos Mitroglou. Derde goalie Yanick van Osch is ook weer klaar om wedstrijden te gaan spelen en gaat dat doen bij de beloften. Wat verwacht Faber van Lammers? ,,Sam is gretig op de trainingen, goed fit en moet langzaam weer minuten gaan maken. Hij moet weer ritme opdoen. Op de training zie je niks aan hem en dat betekent dat er positieve vooruitzichten zijn. Nu kan hij het laten zien in de praktijk.”

Kansen

De verwachtingen zijn hooggespannen, omdat PSV behoefte heeft aan een doelpuntenmaker. ,,Elke wedstrijd krijgen we veel kansen”, zegt Faber. ,,Schiet ze gewoon binnen. Op de training lukt het ook iedereen. Ik kan er allerlei theorieën op loslaten, maar we moeten de kansen gewoon afmaken gezien onze kwaliteiten. Lukt dat niet, dan moeten we vanuit onze taken en rol blijven spelen en niet individueel.

PSV jaagt zoals bekend op linksback Ricardo Rodríguez van AC Milan en heeft met de speler nog geen overeenkomst. Tot die tijd kan Nick Viergever linksback spelen en zo trainde Faber in ieder geval op dinsdag met de groep. ,,Zoveel geheimen hebben we niet”, gaf Faber in aanloop naar die vaststelling aan. Kunnen er nog spelers vertrekken? ,,Uiteindelijk moeten ze dat zelf bepalen en dan is het bij ons aan John de Jong. Voor mij als trainer is elke versterking welkom, al hebben we ook een selectie waarin voor veel posities alternatieven zijn. Ook hebben we jonge talenten die eraan zitten te komen.”