Viergever op weg naar PSV, maar nog geen definitief akkoord

PSV heeft volgende week Lozano en Hendrix terug en wil zich revancheren: 'Een schande'

10 maart PSV heeft na het ongekende echec tegen Willem II volgende week in het thuisduel met VVV weer de beschikking over Hirving Lozano en Jorrit Hendrix, die terugkeren van een schorsing. Derrick Luckassen is er dan niet bij, omdat hij een duel moet 'brommen' na een tweede gele kaart tegen Willem II.