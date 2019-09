Viergever over seizoensstart PSV: ‘Het is duidelijk dat er nog veel meer in deze groep zit’

De verdediger ging na de 1-3 overwinning bij RKC dieper in op de seizoensstart van de Eindhovenaren. De start was nogal moeizaam met een nederlaag in de Johan Cruijff Schaal, uitschakeling in de Champions League en een remise tegen FC Twente. ,,Die mindere start heeft diverse redenen. Ik vind dat we het goed opgepakt hebben als team zijnde. We zijn gaan groeien. Nu, tijdens de interlandbreak, kunnen we eventjes herstellen en de pijntjes eruit halen. Zoveel wedstrijden spelen in zo'n korte tijd vergt toch veel van zo'n jonge groep”, merkt Viergever.

Natuurlijk baalt hij nog altijd van de uitschakeling in de Champions League, maar de 30-jarige verdediger weet ook: dat is geweest. PSV moet verder. ,,We moesten gauw doorschakelen en de poulefase van de Europa League halen. Dat hebben we gedaan. Je moet daarom vooruitkijken en kijken hoe we het als groep hebben opgepakt. We moeten de ontwikkeling van de eerste weken nu doorzetten. Dat er veel meer in deze groep zit, is duidelijk.”

Slordig

PSV is nog te wisselvallig in wedstrijden. Kijk maar naar RKC, waar na een matige eerste helft na rust alsnog werd gewonnen. In die tweede helft scoorde PSV opnieuw in een kort tijdsbestek - 13 minuten - drie keer. ,,We hebben die kwaliteiten in de groep, de eerste helft waren we veel te slordig. Verloren we te veel duels, daardoor kom je niet in de wedstrijd. Na rust waren we zuiverder aan de bal en raakte bij hun het pijpje leeg. Met onze wilskracht en het vertrouwen dat we in elkaar hebben, kan je een wedstrijd omturnen”, analyseerde Viergever in Waalwijk.