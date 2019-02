Viergever vindt dat scheidsrechter te veel toeliet: ‘Dan moet je optreden’

Drive

De centrale verdediger was meer te spreken over de stormloop van PSV op het Utrechtse doel in de tweede helft. Zeker na de 2-1 leefde bij hem het gevoel dat er alsnog een resultaat te halen viel in De Galgenwaard. ,,We hadden nog zoveel tijd om 2-2 te maken. Er was een goede drive. Niet alles lukte, maar de wil was er. Het is een pluspunt dat we zo graag willen en blijven gaan. Dat is onze kracht.”