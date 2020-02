Viergever: ‘Voorheen gingen kopjes hangen, maar nu stond er een echt team’

De overwinning bij Vitesse betekende de derde overwinning op rij voor PSV. Eerder werden Willem II en ADO Den Haag met 3-0 verslagen. In de eerste helft leek het er niet op dat de Eindhovenaren weer drie punten gingen pakken. Ze creëerden nul doelpogingen. In de tweede helft scoorde ex-PSV’er Tim Matavz de openingstreffer. ,,Daarna zie je een beter PSV. We waren vaster aan de bal en hadden goede momenten over de zijkant. De zege is uiteindelijk verdiend.”