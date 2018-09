Viergever weet niet meer wanneer hij voor het laatst twee keer scoorde: 'Denk bij de f-jes'

Twee goals mocht hij op zijn palmares bijschrijven. ,,Hoelang dat geleden is, twee keer scoren in een wedstrijd? Ik weet het echt niet meer. Het is denk ik bij de f-jes of misschien bij de e-tjes zo geweest. Maar het voelt wel lekker, moet ik zeggen."

Viergever is over de eerste fase van het seizoen tevreden en de transfervrij van Ajax overgekomen verdediger heeft een basisplek afgedwongen bij PSV. Zaterdagavond ging hij tegen Willem II in de tweede helft naar de kant, waardoor Trent Sainsbury kon debuteren. ,,Na een periode waarin ik lang niet heb gespeeld, heb ik nu veel wedstrijden achter de rug en was dit denk ik goed." Over twee weken is de volgende wedstrijd voor hem en PSV: 15 september speelt de ploeg bij ADO Den Haag.