Vijf keer Luuk de Jong: PSV neemt afscheid van een topspits

PSV wil Amerikaan­se linksback Chris Gloster (18) inlijven als back voor de toe­komst

30 juni PSV heeft momenteel serieuze interesse in Chris Gloster. De Amerikaanse linksback is al enkele jaren in beeld bij de Eindhovenaren en na een goed toernooi tijdens het WK voor spelers onder 20 jaar is PSV overtuigd van zijn mogelijkheden in Nederland. Inmiddels is er ook een bod uitgebracht op Gloster, die zelf dolgraag naar PSV wil komen.