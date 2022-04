Vijf lessen uit Leicester voor PSV, dat de weg naar Tirana open heeft gehouden

NIEUWS PSV hoopt op ‘luxe-pro­bleem’ in uitwed­strijd tegen FC Twente

PSV heeft tegen FC Twente waarschijnlijk weer de beschikking over centrale verdediger André Ramalho. De 30-jarige Braziliaan sloot zondag aan bij de groepstraining en kon aan alle oefenvormen meedoen. Normaal gesproken is hij er zaterdag weer bij in Enschede, waar PSV wil winnen om in de eredivisie druk op Ajax te houden.

27 maart