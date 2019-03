Vijf opmerkelijke feiten over de titelkraker tussen Ajax en PSV

Het ED neemt in aanloop naar de topper tussen Ajax en PSV (zondag om 16.45 uur) een duik in de statistieken van Gracenote. Dat levert de volgende vijf opmerkelijke feiten op.

Positieve balans

PSV is de enige ploeg met een positieve balans in de eredivisie tegen Ajax. PSV won 53 van de voorgaande 125 ontmoetingen, Ajax zegevierde 48 keer en 24 keer eindigde de confrontatie onbeslist. Daarmee is PSV de enige ploeg in de eredivisie met een positieve balans tegen Ajax. De Eindhovenaren zijn ook de enige ploeg met meer doelpunten in onderlinge duel dan de rivaal uit Amsterdam (210 om 204). Met 21 zeges en 32 nederlagen heeft PSV wel een negatieve uitbalans.

Twee in een

Eerder dit seizoen eindigde de onderlinge ontmoeting tussen PSV en Ajax in Eindhoven in een 3-0 overwinning voor de thuisploeg. De laatste keer dat PSV in een seizoen beide competitieduels met Ajax won, was in 2004-2005. Onder leiding van aanvoerder Mark van Bommel won PSV zowel thuis (2-0) als uit (0-4) van de Amsterdammers. In de Arena was de huidige hoofdcoach goed voor drie van de vier doelpunten. Daarmee is van Bommel de laatste PSV’er die een hattrick tegen Ajax maakte in de eredivisie.

Drie op rij

Vorig seizoen kroonde PSV zich tot landskampioen door Ajax in een direct duel in het Philips Stadion met 3-0 te verslaan. Gáston Pereiro, Luuk de Jong en Steven Bergwijn maakten op 15 april 2018 de doelpunten voor PSV. Bijzonder is dat de laatste drie onderlinge eredivisieduels allemaal eindigden in een 3-0 overwinning voor de thuisploeg.

Sterke runner-up

Mocht PSV verliezen, dan blijven de Eindhovenaren steken op 67 punten en komt Ajax op 65 punten. Twee keer eerder werden de Amsterdammers niet kampioen wanneer de club minimaal 65 punten had na 27 duels (omgerekend naar het driepuntensysteem). Dat was in de seizoenen 1986-1987 (66) en 2015-2016 (65). Beide keren ging de titel naar PSV. Sinds de invoering van het driepuntensysteem in 1994-1995 werd de club die na 27 speelronden bovenaan stond slechts twee keer geen landskampioen.

De Jong vs Van Basten