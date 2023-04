Vijf redenen waarom PSV de zege tegen Spakenburg heel eventjes uitbundig mocht vieren

VERSLAG PSV overleeft na veel gepruts een wilde cross in Spakenburg en telt deze zegeningen

Bij een op hol geslagen amateurclub maakte een erbarmelijk slecht PSV dinsdagavond geen fout. De ploeg van Ruud van Nistelrooij had het bizar lastig, maar verdedigt op 30 april wel de KNVB-beker in een treffen tegen Ajax of Feyenoord. Dat was na een roerige avond het verdict dat in Spakenburg écht telde.